На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

В воскресенье на фронте произошло 95 боестолкновений, на Авдеевском направлении отражено 38 атак, на Марьинском - 28, на Бахмутском - 17. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

В течение суток состоялось 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

Детали

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Бояро-Лежачи, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки возле Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Роздоловки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 17 атак в районах Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков неподалеку Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении враг 28 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковиевка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака в районе Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказался город Херсон. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Монастырское Херсонской области.

Дополнение

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

Напомним

Ночью на 11 февраля силами ПВО было уничтожено 40 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).