На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  172895 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  220626 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  190947 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  238027 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  273605 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  224198 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  194725 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  210655 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  208017 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207710 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 17:35  •  3599 просмотра

Read in English

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.

В воскресенье на фронте произошло 95 боестолкновений, на Авдеевском направлении отражено 38 атак, на Марьинском - 28, на Бахмутском - 17. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

В течение суток состоялось 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

Детали

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Бояро-Лежачи, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки возле Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Роздоловки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 17 атак в районах Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков неподалеку Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении враг 28 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковиевка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака в районе Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказался город Херсон. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Монастырское Херсонской области.

Дополнение

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

Напомним

Ночью на 11 февраля силами ПВО было уничтожено 40 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
На фронті за добу 95 боєзіткнень: ворог 66 разів атакував Авдіївський та Мар’їнський напрямки – Генштаб
95 combat engagements in the frontline over the last day: enemy attacked Avdiivka and Maryinka sectors 66 times - General Staff
Новости по теме

На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.

Война •   •  3599 просмотра
На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников

Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.

Новости Мира •   •  5874 просмотра
Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников

Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.

Экономика •   •  10950 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья

Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов рф погибла целая семья.

Война •   •  20959 просмотра
Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья

Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.

Война •   •  23783 просмотра
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.

Война •   •  21340 просмотра
рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.

Новости Мира •   •  18835 просмотра
Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

Британская разведка сообщила, что война России против Украины привела к дефициту врачей в рф.

Война •   •  24125 просмотра
Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.

Новости Мира •   •  20009 просмотра
В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Война •   •  25934 просмотра
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие