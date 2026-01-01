росіяни планують обійти Вовчанськ та дійти до Лиману у січні 2026 року - Трегубов

У січні 2026 року росіяни поставили ціль обійти Вовчанськ на Харківщині, пройти до Лиману на Донеччині і провести там інфільтрацію. Про це заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.

Деталі

За словами Трегубова, росіяни ці ж цілі ставили собі на кінець осені, але не змогли їх виконати.

Спостерігається справді певне пожвавлення. Вже очевидно, що в них є цілі на січень, вже приблизно очевидні ці цілі, але вони фактично не дуже відрізняються від того, що вони ставили перед собою, наприклад, наприклад, цієї осені. Але, чесно кажучи, як тоді не виходило, так будемо сподіватися, що і в наступні місяці успіху в них не буде - заявив Трегубов.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, у 2025 році росіяни втратили 418 170 вбитими та пораненими. Генштаб також повідомив про значні втрати техніки, включаючи 1 816 танків та 3 806 бойових броньованих машин.