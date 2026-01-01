$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 64941 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 80312 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 34025 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 34269 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 31103 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 25871 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 27693 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21554 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18887 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 17042 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
росіяни планують обійти Вовчанськ та дійти до Лиману у січні 2026 року - Трегубов

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про цілі росіян на січень 2026 року. Вони планують обійти Вовчанськ на Харківщині та провести інфільтрацію в Лимані на Донеччині.

росіяни планують обійти Вовчанськ та дійти до Лиману у січні 2026 року - Трегубов

У січні 2026 року росіяни поставили ціль обійти Вовчанськ на Харківщині, пройти до Лиману на Донеччині і провести там інфільтрацію. Про це заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.

Деталі

За словами Трегубова, росіяни ці ж цілі ставили собі на кінець осені, але не змогли їх виконати.

Спостерігається справді певне пожвавлення. Вже очевидно, що в них є цілі на січень, вже приблизно очевидні ці цілі, але вони фактично не дуже відрізняються від того, що вони ставили перед собою, наприклад, наприклад, цієї осені. Але, чесно кажучи, як тоді не виходило, так будемо сподіватися, що і в наступні місяці успіху в них не буде

- заявив Трегубов.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, у 2025 році росіяни втратили 418 170 вбитими та пораненими. Генштаб також повідомив про значні втрати техніки, включаючи 1 816 танків та 3 806 бойових броньованих машин.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України