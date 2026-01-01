россияне планируют обойти Волчанск и дойти до Лимана в январе 2026 года - Трегубов

$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 65513 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 81059 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 34281 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 34495 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 31271 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 25952 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 27765 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21562 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18894 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 17049 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 6270 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 10260 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 7908 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 27022 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 4812 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42695 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 81759 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 80247 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 73365 просмотра
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 16544 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 18208 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42681 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19421 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26347 просмотра
россияне планируют обойти Волчанск и дойти до Лимана в январе 2026 года - Трегубов

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о целях россиян на январь 2026 года. Они планируют обойти Волчанск в Харьковской области и провести инфильтрацию в Лимане в Донецкой области.

россияне планируют обойти Волчанск и дойти до Лимана в январе 2026 года - Трегубов

В январе 2026 года россияне поставили цель обойти Волчанск в Харьковской области, пройти до Лимана в Донецкой области и провести там инфильтрацию. Об этом заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.

Подробности

По словам Трегубова, россияне эти же цели ставили себе на конец осени, но не смогли их выполнить.

Наблюдается действительно определенное оживление. Уже очевидно, что у них есть цели на январь, уже примерно очевидны эти цели, но они фактически не очень отличаются от того, что они ставили перед собой, например, например, этой осенью. Но, честно говоря, как тогда не получалось, так будем надеяться, что и в следующие месяцы успеха у них не будет

- заявил Трегубов.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, в 2025 году россияне потеряли 418 170 убитыми и ранеными. Генштаб также сообщил о значительных потерях техники, включая 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин.

Евгений Устименко

