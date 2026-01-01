россияне планируют обойти Волчанск и дойти до Лимана в январе 2026 года - Трегубов

В январе 2026 года россияне поставили цель обойти Волчанск в Харьковской области, пройти до Лимана в Донецкой области и провести там инфильтрацию. Об этом заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.

Подробности

По словам Трегубова, россияне эти же цели ставили себе на конец осени, но не смогли их выполнить.

Наблюдается действительно определенное оживление. Уже очевидно, что у них есть цели на январь, уже примерно очевидны эти цели, но они фактически не очень отличаются от того, что они ставили перед собой, например, например, этой осенью. Но, честно говоря, как тогда не получалось, так будем надеяться, что и в следующие месяцы успеха у них не будет - заявил Трегубов.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, в 2025 году россияне потеряли 418 170 убитыми и ранеными. Генштаб также сообщил о значительных потерях техники, включая 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин.