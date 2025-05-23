росіяни обстріляли Чугуїв: є загибла та поранені
Київ • УНН
Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв, Харківська область. На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна жінка, на місці працюють екстрені служби.
Окупанти з рф атакували ракетами Чугуїв на Харківщині, загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, пише УНН.
Ворог обстріляв місто Чугуїв. Попередньо, окупанти завдали ракетного удару. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку
Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.
Синєгубов повідомив, що станом на 16:44, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Чугуєву збільшується.
На цю хвилину відомо про двох поранених чоловіків. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу.
Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини, - додав керівник ОВА Харківщини, - посадовець у дописі закликав не ігнорувати сигналів тривоги.
Нагадаємо
УНН повідомляв 21 травня, що протягом доби ворог обстріляв Харків та 6 населених пунктів області. Було поранено мирних жителів, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ворог застосував КАБи, БпЛА та FPV-дрони.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Чугуїв постраждали 5 осіб, у тому числі 28-річний чоловік та жінки віком 22, 55, 65 та 77 років, четверо з них доставлені до медичних закладів.