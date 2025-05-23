Россияне обстреляли Чугуев: есть погибшая и раненые
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев, Харьковская область. К сожалению, в результате обстрела погибла одна женщина, на месте работают экстренные службы.
Оккупанты из рф атаковали ракетами Чугуев в Харьковской области, погибла женщина. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.
Враг обстрелял город Чугуев. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине
Экстренные службы выехали для обследования места обстрела.
Синегубов сообщил, что по состоянию на 16:44, количество пострадавших в результате вражеского удара по Чугуеву увеличивается.
На эту минуту известно о двух раненых мужчинах. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.
Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины, - добавил руководитель ОВА Харьковщины, - чиновник в заметке призвал не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним
УНН сообщал 21 мая, что в течение суток враг обстрелял Харьков и 6 населенных пунктов области. Были ранены мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура. Враг применил КАБы, БпЛА и FPV-дроны.
В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения.