Россияне обстреляли Чугуев: есть погибшая и раненые

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский
14:05 • 2870 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

12:17 • 15752 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 31933 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 30730 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
10:55 • 36220 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

09:52 • 40646 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 44407 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 131338 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 66503 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 314672 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
33%
747мм
Популярные новости

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

23 мая, 05:09 • 103504 просмотра

МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF

23 мая, 07:58 • 11921 просмотра

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 18436 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 68367 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 41455 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 131340 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 228188 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 308820 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 298553 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 306805 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Руслан Кравченко

Олег Синегубов

Михаил Подоляк

Юлия Свириденко

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Киев

Одесская область

Днепр

Сумская область

Одесса

Реклама
УНН Lite

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 68570 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 120291 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 162147 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 163726 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 162556 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

ТикТок

Хранитель

Ми-8

Россияне обстреляли Чугуев: есть погибшая и раненые

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев, Харьковская область. К сожалению, в результате обстрела погибла одна женщина, на месте работают экстренные службы.

Россияне обстреляли Чугуев: есть погибшая и раненые

Оккупанты из рф атаковали ракетами Чугуев в Харьковской области, погибла женщина. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Враг обстрелял город Чугуев. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине

- говорится в сообщении. 

Экстренные службы выехали для обследования места обстрела.

Синегубов сообщил, что по состоянию на 16:44, количество пострадавших в результате вражеского удара по Чугуеву увеличивается.

На эту минуту известно о двух раненых мужчинах. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины, - добавил руководитель ОВА Харьковщины, - чиновник в заметке призвал не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним

УНН сообщал 21 мая, что в течение суток враг обстрелял Харьков и 6 населенных пунктов области. Были ранены мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура. Враг применил КАБы, БпЛА и FPV-дроны.

В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Харьковская область
Чухуев
Brent
$64.38
Bitcoin
$109,640.00
S&P 500
$5,779.96
Tesla
$336.84
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,339.80
Ethereum
$2,587.16