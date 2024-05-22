У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу вже 5 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу міста Чугуїв постраждали 5 осіб, у тому числі 28-річний чоловік та жінки віком 22, 55, 65 та 77 років, четверо з них доставлені до медичних закладів.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Чугуїв у Харківській області вже 5 постраждалих, у тому числі чоловік та чотири жінки, четверо з них доставлені до медичних закладів, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Оновлена інформація щодо обстрілу міста Чугуїв. Загалом постраждали 5 людей", - вказав Синєгубов у Telegram.
З його слів, до медичних закладів було доставлено 4 травмованих. Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років.
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