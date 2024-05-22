В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chukhuevЧухуев
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  113608 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  112911 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  118138 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  112746 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104200 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  210632 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131759 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198848 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183201 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191692 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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20 мая 2024, 12:30  •  210632 просмотра
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20 мая 2024, 08:03  •  196883 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  391080 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  376099 просмотра

В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших

В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения.

Война •   •  9521 просмотра
В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших

Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники

Морские беспилотники СБУ "Sea Baby", теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже нанесли удар по российским позициям на Кинбурнской косе.

Война •   •  9509 просмотра
Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники

Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей

Десятки тысяч иранцев собрались в центре Тегерана на церемонию похорон президента Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  9223 просмотра
Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей

Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени

ВВП Украины вырос примерно на 4,3% в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года, что привело к росту на 4,4% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что обусловлено рекордным объемом экспорта, спросом на строительство, улучшением деловых настроений и оживлением потребительской активности, несмотря на риски для безопасности и энергетической инфраструктуры ущерб.

Экономика •   •  8039 просмотра
Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени

Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв

Российские войска ночью и утром совершили уже 6 обстрелов Сумской области, зафиксирован 31 взрыв.

Война •   •  10830 просмотра
Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв

Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 14 копеек, установив официальный обменный курс на 22 мая на уровне 39,8052 грн за доллар США.

Экономика •   •  9745 просмотра
Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек

Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом

В Харьковской области в результате российских ударов по Чугуеву и Дружелюбовке была ранена женщина и сгорел дом.

Война •   •  10870 просмотра
Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом

Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обсудил с французской военной делегацией, прибывшей с визитом, перспективы оказания помощи для защиты украинского неба, а также дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

Война •   •  13342 просмотра
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю

Финансовые лидеры G7 обсудят использование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов и обсудят опасения по поводу растущей экспортной мощности Китая на ключевых рынках.

Экономика •   •  10983 просмотра
Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Группа компаний украинских бизнесменов GNT Group в 2019 и 2021 году получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала в Одессе. Со временем стало понятно, что «предприимчивые» бизнесмены не только не планируют возвращать заем, но и продали залоговое имущество терминала. Сейчас точку в конфликте пытаются поставить международные суды, но пока этого не произошло GNT Group делает все возможное, чтобы не допустить на терминал нового управляющего.

публикации •   •  70703 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта