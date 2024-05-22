В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших

В результате вражеского обстрела города Чугуев в Харьковской области уже 5 пострадавших, в том числе мужчина и четыре женщины, четверо из них доставлены в медицинские учреждения, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Обновленная информация по обстрелу города Чугуев. Всего пострадали 5 человек", - указал Синегубов в Telegram.

По его словам, в медицинские учреждения было доставлено 4 травмированных. Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет.

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