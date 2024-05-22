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рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад
Российские войска атаковали центральную часть Чугуева на Харьковщине, ранив женщину и повредив детский сад.
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района
Из-за локальной аварии некоторые дома в Оболонском районе Киева остались без электричества, но энергетики прогнозируют восстановить его до 10:00.
Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру
Российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, повредив инфраструктуру и линию электропередач, но сообщений о жертвах не поступало.
Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США
Несколько человек погибли, когда мощный торнадо обрушился на небольшой городок Гринфилд, штат Айова, вызвав крупномасштабные разрушения и оставив тысячи людей без электричества по всему Среднему Западу.
В Сумской области ночью уничтожили 7 "шахедов"
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 7 беспилотников "Шахед" над Сумской областью в ночь на 22 мая.
Нацгвардия уничтожила 2 "танка-сарая" россиян
Бойцы Национальной гвардии уничтожили 2 российских "подбитых танка" и другую технику противника на Луганском направлении.
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.
Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области
Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.
Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"
Силы противовоздушной обороны Украины успешно сбили все 24 ударных беспилотника "шахед", запущенные Россией во время ночной атаки на различные регионы страны.
Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине
Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах после того, как ночью 22 мая в результате вражеского авиаудара было нарушено электроснабжение, тогда как в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.