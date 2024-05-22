рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад

российские войска атаковали центральную часть Чугуева Харьковской области, в результате чего, предварительно, пострадала женщина. Также получил повреждения детский сад, сообщил в среду глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по центральной части Чугуева. по предварительным данным, поступила информация о пострадавшей женщине - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки поврежден детский сад.

Осмотр места продолжается, добавил глава ОВА.

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