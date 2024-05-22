рф вдарила по центру Чугуєва на Харківщині: пошкоджено дитячий садок
Київ • УНН
Російські війська атакували центральну частину Чугуєва на Харківщині, поранивши жінку та пошкодивши дитячий садок.
російські війська атакували центральну частину Чугуєва Харківської області, внаслідок чого, попередньо, постраждала жінка. Також зазнав пошкоджень дитячий садок, повідомив у середу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок.
Огляд місця триває, додав очільник ОВА.
росіяни завдали удару по Золочеву на Харківщині, є руйнування ринку і дитсадка21.05.24, 16:26 • 12066 переглядiв