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росіяни завдали удару по Золочеву на Харківщині, є руйнування ринку і дитсадка

росіяни завдали удару по Золочеву на Харківщині, є руйнування ринку і дитсадка

Київ • УНН

 • 12066 перегляди

Сьогодні російські окупанти завдали удару по місту Золочів Харківської області, пошкодивши ринок, дитячий садок, школу, житлові будинки, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Російські окупанти сьогодні завдали удару по місті Золочів на Харківщині, внаслідок чого є руйнування ринку та дитячого садочка, постраждалих немає. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

Ворог завдав удару по населеному пункту Золочів, майже центральна його частина. Зруйнований ринок, виникла велика пожежа, також є руйнування дитячого садочку. На щастя, постраждалих немає

- розповів Синєгубов.

У Telegram він уточнив, що ворог завдав ударів щонайменше чотирма КАБами по Золочівській громаді сьогодні. А також, окрім того, що зруйновано місцевий ринок, де виникла пожежа торговельних павільйонів, пошкоджені дитячий садочок, школа, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння. 

Ситуація на Харківщині наразі контрольована, тиждень тому було складніше - Зеленський21.05.24, 15:51 • 13874 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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