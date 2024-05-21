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Ситуація на Харківщині наразі контрольована, тиждень тому було складніше - Зеленський

Ситуація на Харківщині наразі контрольована, тиждень тому було складніше - Зеленський

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

Президент розповів про події на Харківському напрямку. За його, словами українським захисникам вдається контролювати ситуацію та прогнозувати наміри ворога.

Наразі ситуація на півночі Харківщини контрольована, тиждень тому на цьому напрямку було складніше. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Зараз ситуація на фронті одна із самих складних. Тому що почалася нова хвиля російського наступу на Харківському напрямку. Дуже потужна хвиля іде на Донбасі. Але всі бачать, чим все це закінчиться. Сьогодні ситуація контрольована, тиждень тому було складніше

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що у момент перетину державного кордону росіянами на Харківщині, були застосовані потужні системи РЕБ, що призвело до втрати зв’язку між бригадами.

Багато було різних викликів. І били по нам більш далекобійними можливостями, зокрема артилерією, С-300, КАБами. Завдяки цій кількості далекобійних бомб та ракет, вони мали просування на Харківському напрямку. Углиб Харківщини (зайшли – ред.) небагато, найглибша точна була 10 км. росіяни казали по різних напрямках, що Харків не є їх ціллю. Вони почали все це говорити після того, коли були змушені зупинитися, зменшити наступальні дії на Харківщині

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Хоча росія відкрила нову вісь наступу в Харківській області, вона продовжує інтенсивні атаки на Донбасі, концентруючи зусилля на північний захід від Авдіївки, щоб розділити українські сили.

У порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень на Харківщині вдвічі поменшало – Волошин21.05.24, 11:57 • 36387 переглядiв

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