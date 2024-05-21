Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Сейчас ситуация на севере Харьковщины контролируемая, неделю назад на этом направлении было сложнее. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных. Потому что началась новая волна российского наступления на Харьковском направлении. Очень мощная волна идет на Донбассе. Но все видят, чем все это закончится. Сегодня ситуация контролируемая, неделю назад было сложнее - сказал Зеленский.

Он отметил, что в момент пересечения государственной границы россиянами на Харьковщине, были применены мощные системы РЭБ, что привело к потере связи между бригадами.

Много было разных вызовов. И били по нам более дальнобойными возможностями, в частности артиллерией, с-300, КАБами. Благодаря этому количеству дальнобойных бомб и ракет, они имели продвижение на Харьковском направлении. Вглубь Харьковщины (зашли – ред.) немного, самая глубокая точная была 10 км. россияне говорили по разным направлениям, что Харьков не является их целью. Они начали все это говорить после того, когда были вынуждены остановиться, уменьшить наступательные действия на Харьковщине - добавил Зеленский.

Напомним

Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы.

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