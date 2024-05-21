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Хоч росія відкрила нову вісь у Харківській області, вона продовжує інтенсивний наступ на Донбасі – британська розвідка

Хоч росія відкрила нову вісь у Харківській області, вона продовжує інтенсивний наступ на Донбасі – британська розвідка

Київ • УНН

 • 18733 перегляди

Хоча росія відкрила нову вісь наступу в Харківській області, вона продовжує інтенсивні атаки на Донбасі, концентруючи зусилля на північний захід від Авдіївки, щоб розділити українські сили, повідомляє британська розвідка.

російські війська зосередили свої атаки на сході України, намагаючись розділити українські війська у регіоні. Про це повідомляє британська розвідка, передає УНН.

Хоча росія відкрила нову вісь у Харківській області на північному сході України, російські атаки залишаються інтенсивними на сході України

- пише британська розвідка.

У розвідці вказують, що російські війська продовжують зосереджуватися на північному заході від Авдіївки, атакуючи широкий фронт з обох боків автомагістралі E50.

російські сили, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів протягом останніх 72 годин, хоча, ймовірно, дорогою ціною

- кажуть у розвідці.

Зазначається, що автомагістраль E50, яка є основною лінією зв’язку між Донецьком, що контролюється росією, та містом Покровськ, яке контролює Україна, розташовується приблизно на відстані 30 км від сучасної лінії фронту. У розвідці вважають, що цей маршрут росія вважає стратегічно важливим. російські військові дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті створення виступу та поділ українських військових сил у регіоні Донецька.

Нагадаємо

Біля північних кордонів Харківської області розгорнуто велике угруповання російсько-окупаційних військ, але значних підкріплень на Харківському напрямку не зафіксовано.

Значного підсилення угруповання військ рф на Харківському напрямку не зафіксовано - Волошин21.05.24, 14:00 • 18744 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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