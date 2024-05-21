Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

российские войска сосредоточили свои атаки на востоке Украины, пытаясь разделить украинские войска в регионе. Об этом сообщает британская разведка, передает УНН.

Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области на северо-востоке Украины, российские атаки остаются интенсивными на востоке Украины - пишет британская разведка.

В разведке указывают, что российские войска продолжают сосредотачиваться на северо-западе от Авдеевки, атакуя широкий фронт с обеих сторон автомагистрали E50.

российские силы, вероятно, достигли ряда небольших тактических успехов в течение последних 72 часов, хотя, вероятно, дорогой ценой - говорят в разведке.

Отмечается, что автомагистраль E50, которая является основной линией связи между Донецком, который контролируется россией, и городом Покровск, который контролирует Украина, располагается примерно на расстоянии 30 км от современной линии фронта. В разведке считают, что этот маршрут россия считает стратегически важным. российские военные действия в этом районе, вероятно, имеют целью создание выступления и разделение украинских военных сил в регионе Донецка.

Напомним

У северных границ Харьковской области развернута большая группировка российско-оккупационных войск, но значительных подкреплений на Харьковском направлении не зафиксировано.

Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин