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Значного підсилення угруповання військ рф на Харківському напрямку не зафіксовано - Волошин

Значного підсилення угруповання військ рф на Харківському напрямку не зафіксовано - Волошин

Київ • УНН

 • 18744 перегляди

Біля північних кордонів Харківської області розгорнуто велике угруповання російсько-окупаційних військ, але значних підкріплень на Харківському напрямку не зафіксовано.

На Харківському напрямку значного підсилення угруповання військ росії не зафіксовано. Проте поблизу північних кордонів Харківщини розгорнуто велике угрупування окупаційних військ. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

Значного підсилення, звісно, не зафіксовано, однак ворога недооцінювати не потрібно, тому що в нього поблизу північних кордонів Харківської області розгорнуто велике угрупування військ, і саме звідти можливо частково ворог буде поповнювати свої запаси тих сил та засобів, які знищені за ці кілька днів, майже за тиждень на Харківщині

- відповів Волошин на запитання, чи посилює ворог своє угруповання на Харківському напрямку.

За його словами, є ймовірність, що ворог заводить певні сили та засоби, однак вони всі Силами оборони знищуються.  

Доповнення

Українські військові наразі відбивають ворожі атаки у напрямку Липців на Харківщині. Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська повністю у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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