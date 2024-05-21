Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131108 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198620 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183023 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191510 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  398073 просмотра

Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

У северных границ Харьковской области развернута большая группировка российско-оккупационных войск, но значительных подкреплений на Харьковском направлении не зафиксировано.

Война •   •  9082 просмотра
Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Народный депутат Сергей Гривко отзывает законопроект №11264, который предлагал ввести новый налог для бездетных украинцев, после того, как столкнулся с негативной реакцией общества.

Общество •   •  9162 просмотра
"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Рада поддержала реформу автострахования: что известно

Парламент принял закон, который постепенно увеличивает суммы автострахования до уровня ЕС, вводит быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.

Экономика •   •  9148 просмотра
Рада поддержала реформу автострахования: что известно

В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Европейский Союз одобрил использование поступлений от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины, из которых 90% будет выделено на военную помощь, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Война •   •  10056 просмотра
В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Украинские войска отбивают российские атаки под Липцами на Харьковщине и пытаются полностью вытеснить российские оккупационные войска из районов Глубокого и Волчанска.

Война •   •  9718 просмотра
Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Президент Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Йоханнисом, поблагодарил Румынию за военную помощь и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Война •   •  10418 просмотра
Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.

Общество •   •  8247 просмотра
Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

В Донецкой области разоблачены четыре правоохранителя, которые незаконно начисляли и выплачивали боевые надбавки подчиненным, нанеся государству ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.

Война •   •  9023 просмотра
В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

В заседании парламента объявили перерыв после того, как две фракции требовали проголосовать за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

политика •   •  7895 просмотра
Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

Три пожилые женщины в возрасте 69, 75 и 76 лет пострадали от удара российского беспилотника в Антоновке Херсонской области, получив минно-взрывные травмы и осколочные ранения, и были госпитализированы.

Война •   •  7392 просмотра
россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших