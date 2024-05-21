Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

На Харьковском направлении значительного усиления группировки войск России не зафиксировано. Однако вблизи северных границ Харьковщины развернута большая группировка оккупационных войск. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Значительного усиления, конечно, не зафиксировано, однако врага недооценивать не нужно, потому что у него вблизи северных границ Харьковской области развернута большая группировка войск, и именно оттуда возможно частично враг будет пополнять свои запасы тех сил и средств, которые уничтожены за эти несколько дней, почти за неделю на Харьковщине - ответил Волошин на вопрос, усиливает ли враг свою группировку на Харьковском направлении.

По его словам, есть вероятность, что враг заводит определенные силы и средства, однако они все Силами обороны уничтожаются.

Дополнение

Украинские военные сейчас отражают вражеские атаки в направлении Липцы на Харьковщине. Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска полностью в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.