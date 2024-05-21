Сили оборони намагаються витіснити повністю росіян у напрямку Глибокого та в районі Вовчанська
Київ • УНН
Українські війська відбивають російські атаки під Липцями на Харківщині та намагаються повністю витіснити російські окупаційні війська з районів Глибокого та Вовчанська.
Українські військові наразі відбивають ворожі атаки у напрямку Липців на Харківщині. Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська повністю у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Наразі (українські військові – ред.) відбивають ворожі атаки у напрямку населеного пункту Липці. Українські захисники намагаються витіснити окупаційні війська повністю у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська в якому ворог намагався закріпитися в житловій забудові, однак наші захисники не дають йому це зробити й Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити ворожу активність,
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За його словами, Сили оборони, зокрема повернули частково позиції, які захоплені ворогом та знищили чергову кількість ворогів, взяли в полон окупантів.
На тому напрямку підрозділи продовжують виконувати бойові завдання в межах міської забудови Вовчанська в північній його частині, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем,
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Волошин повідомляв, що ситуація на Харківщині залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, зокрема у Вовчанську. Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Липців, Вовчанська та Стариці, поєднуючи штурми з авіаційними ударами.