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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 10:44  •  9702 просмотра

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Украинские войска отбивают российские атаки под Липцами на Харьковщине и пытаются полностью вытеснить российские оккупационные войска из районов Глубокого и Волчанска.

Украинские военные сейчас отражают вражеские атаки в направлении Липцев на Харьковщине. Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска полностью в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас (украинские военные - ред.) отражают вражеские атаки в направлении населенного пункта Липцы. Украинские защитники пытаются вытеснить оккупационные войска полностью в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска в котором враг пытался закрепиться в жилой застройке, однако наши защитники не дают ему это сделать и Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить вражескую активность,

- рассказал Волошин.

Детали

По его словам, Силы обороны, в частности вернули частично позиции, которые захвачены врагом и уничтожили очередное количество врагов, взяли в плен оккупантов.

На том направлении подразделения продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной его части, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем,

- сказал Волошин.

Дополнение

Волошин сообщал, что ситуация на Харьковщине остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, в частности в Волчанске. Враг продолжает попытки прорвать оборону возле Липцов, Волчанска и Старицы, сочетая штурмы с авиационными ударами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
kharkivХарьков
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