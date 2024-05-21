Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Украинские военные сейчас отражают вражеские атаки в направлении Липцев на Харьковщине. Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска полностью в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас (украинские военные - ред.) отражают вражеские атаки в направлении населенного пункта Липцы. Украинские защитники пытаются вытеснить оккупационные войска полностью в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска в котором враг пытался закрепиться в жилой застройке, однако наши защитники не дают ему это сделать и Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить вражескую активность, - рассказал Волошин.

Детали

По его словам, Силы обороны, в частности вернули частично позиции, которые захвачены врагом и уничтожили очередное количество врагов, взяли в плен оккупантов.

На том направлении подразделения продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной его части, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем, - сказал Волошин.

Дополнение

Волошин сообщал, что ситуация на Харьковщине остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, в частности в Волчанске. Враг продолжает попытки прорвать оборону возле Липцов, Волчанска и Старицы, сочетая штурмы с авиационными ударами.