россияне нанесли удар по Золочеву в Харьковской области, есть разрушения рынка и детсада

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по городу Золочев в Харьковской области, в результате чего есть разрушение рынка и детского сада, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Враг нанес удар по населенному пункту Золочев, почти центральная его часть. Разрушен рынок, возник крупный пожар, также есть разрушение детского сада. К счастью, пострадавших нет - рассказал Синегубов.

В Telegram он уточнил, что враг нанес удары по меньшей мере четырьмя КАБами по Золочевской громаде сегодня. А также, кроме того, что разрушен местный рынок, где возник пожар торговых павильонов, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения.

Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский