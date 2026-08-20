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росіяни мають знати, що сидіти без світла їм доведеться через ідіотизм путіна - Коваленко

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Андрій Коваленко заявив, що війна на виснаження вичерпує можливості росії. Він також попередив про наслідки ударів по українській інфраструктурі.

росіяни мають знати, що сидіти без світла їм доведеться через ідіотизм путіна - Коваленко

Війна на виснаження, яку обрала росія, вже змушує говорити російських воєнкорів та експертів про те, що рф веде війну на межі своїх можливостей. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, поки російський диктатор володимир путін "та його діди миру не бачить, бо вони не бачать себе в мирі".

Типова російська брехня - вони розпочали чергову кампанію терору інфраструктури, включно з енергетичною, і звинувачують в цьому нас. Брехня, постійна тупа брехня їх офіційних структур, мзс, путіна

- зазначив Коваленко.

Він запевнив, що наслідки ударів по українській інфраструктурі "на росії будуть, росіяни мають знати, що сидіти без світла їм доведеться через ідіотизм путіна".

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що поширювана в українських медіа інформація про "двотижневі локдауни" у великих українських містах – це лише припущення окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими.

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