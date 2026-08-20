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Россияне должны знать, что сидеть без света им придется из-за идиотизма Путина — Коваленко

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Андрей Коваленко заявил, что война на истощение исчерпывает возможности России. Он также предупредил о последствиях ударов по украинской инфраструктуре.

Россияне должны знать, что сидеть без света им придется из-за идиотизма Путина — Коваленко

Война на истощение, которую выбрала Россия, уже заставляет российских военкоров и экспертов говорить о том, что РФ ведёт войну на пределе своих возможностей. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, пока российский диктатор владимир путин "и его деды мира не видит, потому что они не видят себя в мире".

Типичная российская ложь — они начали очередную кампанию террора против инфраструктуры, включая энергетическую, и обвиняют в этом нас. Ложь, постоянная тупая ложь их официальных структур, мид, путина

— отметил Коваленко.

Он заверил, что последствия ударов по украинской инфраструктуре "в России будут, россияне должны знать, что сидеть без света им придётся из-за идиотизма путина".

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что распространяемая в украинских медиа информация о "двухнедельных локдаунах" в крупных украинских городах — это лишь предположение отдельного человека, который не причастен к подготовке страны к зиме.

Москва не намерена прекращать боевые действия на нынешней линии фронта — ЦПД15.08.26, 02:12 • 8273 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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