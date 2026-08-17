"Менше паніки" - у ЦПД РНБО відповіли на інформацію про "локдауни" у великих українських містах

$44.710.0151.710.15
ukenru
09:35 • 2624 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 5690 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 7108 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
06:18 • 16679 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
05:27 • 20923 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
04:33 • 18829 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
17 серпня, 04:21 • 23414 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
17 серпня, 00:57 • 14815 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 34528 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 36092 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 28953 перегляди
Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень17 серпня, 01:15 • 7958 перегляди
росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння17 серпня, 01:36 • 13237 перегляди
Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радаруPhoto17 серпня, 01:56 • 12274 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 11775 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 61223 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 60685 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 111621 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 94921 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 86639 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кім Чен Ин
Руслан Кравченко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Ізраїль
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 6090 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 28966 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 29369 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 59005 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 95918 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
Гриби
Instagram

"Менше паніки" - у ЦПД РНБО відповіли на інформацію про "локдауни" у великих українських містах

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав інформацію про "локдауни" припущенням окремої особи. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам та уникати паніки.

"Менше паніки" - у ЦПД РНБО відповіли на інформацію про "локдауни" у великих українських містах

Поширювана в українських медіа інформація про "двотижневі локдауни" у великих українських містах – це лише припущення окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими, прокоментував у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах, пише УНН.

Чергове нагнітання про "локдауни" в Києві, Харкові та Одесі - це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про "ще жорсткіші, ніж цієї зими". В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. Це, по-перше. По-друге - все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами

- написав Коваленко.

Він наголосив, що "довіряти потрібно лише залученим в процеси людям".

Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари

- підкреслив керівник ЦПД РНБО.

"Що посієш - те й пожнеш": у ЦПД РНБО відповіли на погрози рф щодо "шахедів" та "заморозки"14.08.26, 11:58 • 4385 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Війна в Україні
Одеса
Київ
Харків