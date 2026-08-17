"Менше паніки" - у ЦПД РНБО відповіли на інформацію про "локдауни" у великих українських містах

Поширювана в українських медіа інформація про "двотижневі локдауни" у великих українських містах – це лише припущення окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими, прокоментував у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах, пише УНН.

Чергове нагнітання про "локдауни" в Києві, Харкові та Одесі - це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про "ще жорсткіші, ніж цієї зими". В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. Це, по-перше. По-друге - все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами - написав Коваленко.

Він наголосив, що "довіряти потрібно лише залученим в процеси людям".

Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари - підкреслив керівник ЦПД РНБО.

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