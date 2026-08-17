"Меньше паники" - в ЦПД СНБО ответили на информацию о "локдаунах" в крупных украинских городах

Распространяемая в украинских медиа информация о "двухнедельных локдаунах" в крупных украинских городах — это лишь предположение отдельного человека, не имеющего отношения к подготовке страны к зиме, прокомментировал в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях, пишет УНН.

Очередное нагнетание вокруг "локдаунов" в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое. Для начала советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о "еще более жестких, чем этой зимой". У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были во время пандемии COVID. Это, во-первых. Во-вторых — все озвученное является лишь предположением отдельного человека, который не имеет отношения к вопросам подготовки к зиме. Каждый имеет право на предположения, но они не являются фактами — написал Коваленко.

Он подчеркнул, что "доверять нужно только людям, вовлеченным в процессы".

Меньше паники. Мы пережили много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары — подчеркнул руководитель ЦПД СНБО.

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