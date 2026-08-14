"Что посеешь — то и пожнёшь": в ЦПД СНБО ответили на угрозы РФ относительно «шахедов» и «заморозки»

$44.700.0151.550.06
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 6038 просмотра
Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию
07:59 • 8064 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
07:00 • 10172 просмотра
россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненых
06:25 • 21894 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа
05:00 • 15004 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
14 августа, 01:26 • 19357 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
13 августа, 23:12 • 18908 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
13 августа, 20:59 • 23664 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 29174 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 26827 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.4м/с
34%
756мм
Популярные новости
ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину14 августа, 00:53 • 13542 просмотра
Кушнер едет к Нетаньяху на переговоры по Газе — Axios14 августа, 01:57 • 12521 просмотра
Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14 августа, 02:28 • 13279 просмотра
Что празднуют 14 августа в Украине и мире14 августа, 03:00 • 10856 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 6782 просмотра
публикации
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 6876 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа06:25 • 21894 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 30329 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 33359 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 49414 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 38174 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 35038 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 53099 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 47919 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 185503 просмотра
Актуальное
Отопление
FAB-250
Микоян МиГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136

"Что посеешь — то и пожнёшь": в ЦПД СНБО ответили на угрозы РФ относительно «шахедов» и «заморозки»

Киев • УНН

 • 1642 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на публикацию Минобороны РФ, отметив, что из-за таких действий россияне могут остаться без света и тепла зимой.

"Что посеешь — то и пожнёшь": в ЦПД СНБО ответили на угрозы РФ относительно «шахедов» и «заморозки»

В Центре противодействия дезинформации СНБО отреагировали на публикацию мо рф с фото с «шахедами» и «заморозкой». Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко напомнил, что «что посеешь — то и пожнёшь», пишет УНН.

Там российское минубийств выставило фоточку «шахеда» и пообещало «заморозку». Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то такое написать. Но зачем, если минобороны рф таким образом и так обратилось к россиянам. Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых — и тепла, наряду с топливом. Всё благодаря минобороны рф. Зеркало всегда работает. Что посеешь — то и пожнёшь

— написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW09.08.26, 05:32 • 19360 просмотров

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) в отчёте от 10 августа отмечал, что «россия будет всё активнее атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру зимой 2026/2027 годов». «Сообщается, что кремль планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре в Киеве в течение следующих недель с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов и воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков в Украине», — отмечали аналитики ISW.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Шахед-136