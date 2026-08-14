"Что посеешь — то и пожнёшь": в ЦПД СНБО ответили на угрозы РФ относительно «шахедов» и «заморозки»
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на публикацию Минобороны РФ, отметив, что из-за таких действий россияне могут остаться без света и тепла зимой.
В Центре противодействия дезинформации СНБО отреагировали на публикацию мо рф с фото с «шахедами» и «заморозкой». Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко напомнил, что «что посеешь — то и пожнёшь», пишет УНН.
Там российское минубийств выставило фоточку «шахеда» и пообещало «заморозку». Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то такое написать. Но зачем, если минобороны рф таким образом и так обратилось к россиянам. Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых — и тепла, наряду с топливом. Всё благодаря минобороны рф. Зеркало всегда работает. Что посеешь — то и пожнёшь
Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW09.08.26, 05:32 • 19360 просмотров
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) в отчёте от 10 августа отмечал, что «россия будет всё активнее атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру зимой 2026/2027 годов». «Сообщается, что кремль планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре в Киеве в течение следующих недель с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов и воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков в Украине», — отмечали аналитики ISW.