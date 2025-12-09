Росіяни атакували fpv-дроном автомобіль ритуальної служби на Запоріжжі, є поранений
Київ • УНН
Російські війська атакували fpv-дроном автомобіль ритуальної служби. Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік, який отримує необхідну допомогу.
Окупанти атакували fpv-дроном автівку ритуальної служби у Запорізькій області, є поранений. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена
За його словами, постраждав 58-річний чоловік, який зараз отримує усю необхідну допомогу.
