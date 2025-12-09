Атаки по Запоріжжю та Вільнянську: кількість поранених зросла до 16
Київ • УНН
Кількість поранених через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську 8 грудня зросла до 16 осіб. Окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області, включаючи 13 авіаційних ударів та 407 атак БпЛА.
Кількість поранених через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську 8 грудня зросла до 16. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі. Крім того:
- 407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку;
- 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля;
- 218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук.
"Надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару 7 грудня у Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 7 людей.
