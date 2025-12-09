$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 11382 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 21045 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 21155 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 26849 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 26985 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 30541 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 38926 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 35682 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18640 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 36191 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Атаки по Запоріжжю та Вільнянську: кількість поранених зросла до 16

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кількість поранених через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську 8 грудня зросла до 16 осіб. Окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області, включаючи 13 авіаційних ударів та 407 атак БпЛА.

Атаки по Запоріжжю та Вільнянську: кількість поранених зросла до 16

Кількість поранених через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську 8 грудня зросла до 16. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі. Крім того:

  • 407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку;
    • 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля;
      • 218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки,  Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук. 

        "Надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.

        Нагадаємо

        Внаслідок російського удару 7 грудня у Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 7 людей.

        Вадим Хлюдзинський

        СуспільствоВійна в Україні
        Війна в Україні
        Україна
        Запоріжжя