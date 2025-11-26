Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у вівторок, 25 листопада, зросла до 19. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору були пошкоджені через ворожу атаку у трьох районах Запоріжжя. Також понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення.

Загалом армія рф завдала по місту 11 ударів. Нині до відновлювальних робіт залучені всі комунальні служби міста. Там, де пошкодження незначні, фахівці забивають вікна плитами OSB, лагодять балкони, відновлюють герметичність квартир. Щодо будинків, які зазнали значних пошкоджень, буде обстеження - написав Федоров.

Він пообіцяв, що Запоріжжя не залишить своїх мешканців із викликами наодинці, "допомога буде надана кожному".

Нагадаємо

Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах.

