Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 ноября, 16:32 • 16197 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 32017 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 25925 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 24991 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 21770 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15287 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14949 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 33371 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 14119 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 12076 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.5м/с
90%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктураPhotoVideo25 ноября, 21:43 • 4992 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 13879 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»01:00 • 12520 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 7468 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 3968 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 33371 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 42803 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 93367 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 122915 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 111008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Турция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 17698 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 52546 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 71022 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 71831 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 78841 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер

Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19

Киев • УНН

 • 584 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье 25 ноября число раненых возросло до 19. Повреждена 31 многоэтажка, 20 частных домов, общежитие и нежилые здания.

Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19

Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, возросло до 19. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора были повреждены из-за вражеской атаки в трех районах Запорожья. Также повреждены общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.

В общей сложности армия РФ нанесла по городу 11 ударов. Сейчас к восстановительным работам привлечены все коммунальные службы города. Там, где повреждения незначительны, специалисты забивают окна плитами OSB, чинят балконы, восстанавливают герметичность квартир. Что касается домов, которые получили значительные повреждения, будет обследование

- написал Федоров.

Он пообещал, что Запорожье не оставит своих жителей с вызовами наедине, "помощь будет оказана каждому".

Напомним

Вечером, 25 ноября, армия РФ попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых23.11.25, 07:10 • 17529 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожье