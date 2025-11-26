Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье 25 ноября число раненых возросло до 19. Повреждена 31 многоэтажка, 20 частных домов, общежитие и нежилые здания.
Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, возросло до 19. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора были повреждены из-за вражеской атаки в трех районах Запорожья. Также повреждены общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.
В общей сложности армия РФ нанесла по городу 11 ударов. Сейчас к восстановительным работам привлечены все коммунальные службы города. Там, где повреждения незначительны, специалисты забивают окна плитами OSB, чинят балконы, восстанавливают герметичность квартир. Что касается домов, которые получили значительные повреждения, будет обследование
Он пообещал, что Запорожье не оставит своих жителей с вызовами наедине, "помощь будет оказана каждому".
Напомним
Вечером, 25 ноября, армия РФ попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.
