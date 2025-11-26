Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19

Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, возросло до 19. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора были повреждены из-за вражеской атаки в трех районах Запорожья. Также повреждены общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.

В общей сложности армия РФ нанесла по городу 11 ударов. Сейчас к восстановительным работам привлечены все коммунальные службы города. Там, где повреждения незначительны, специалисты забивают окна плитами OSB, чинят балконы, восстанавливают герметичность квартир. Что касается домов, которые получили значительные повреждения, будет обследование - написал Федоров.

Он пообещал, что Запорожье не оставит своих жителей с вызовами наедине, "помощь будет оказана каждому".

Напомним

Вечером, 25 ноября, армия РФ попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых