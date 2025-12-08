Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 7 - Федоров

$42.060.13
49.000.23
ukenru
11:28 • 1372 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 4780 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 3124 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 5602 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 7460 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 7144 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 17837 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11737 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23381 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35973 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 20238 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 3820 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 20046 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo06:54 • 5624 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 8540 перегляди
Публікації
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 4780 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 17837 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 64363 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 73759 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 85116 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 17837 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 48960 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 59355 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 60257 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 74341 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Facebook
Фільм

Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 7 - Федоров

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Внаслідок російського удару 7 грудня у Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих до 7 людей. Медики надають всю необхідну допомогу.

Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 7 - Федоров
Фото: Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок російського удару 7 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей. Медики надають всю невідкладну допомогу

– заявив Федоров.

Нагадаємо

6 грудня 71-річна жінка та троє чоловіків віком 44, 47 та 50 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російських обстрілів Запоріжжя постраждало 6 людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя