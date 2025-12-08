Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 7 - Федоров

Фото: Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок російського удару 7 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей. Медики надають всю невідкладну допомогу – заявив Федоров.

Нагадаємо

6 грудня 71-річна жінка та троє чоловіків віком 44, 47 та 50 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російських обстрілів Запоріжжя постраждало 6 людей.