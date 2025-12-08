Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 7 - Федоров

$42.060.13
49.000.23
ukenru
11:28 • 1432 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 4966 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 3218 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 5708 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 7556 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 7200 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 17942 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11749 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23390 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35982 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
81%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 20238 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 3820 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 20046 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 5624 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 8540 просмотра
публикации
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 4898 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 17916 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 64400 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 73795 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 85154 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 17929 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 48997 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 59391 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 60289 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 74375 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Золото
Facebook

Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 7 - Федоров

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В результате российского удара 7 декабря в Запорожье увеличилось число пострадавших до 7 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 7 - Федоров
Фото: Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате российского удара 7 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Подробности

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек. Медики оказывают всю неотложную помощь

– заявил Федоров.

Напомним

6 декабря 71-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 44, 47 и 50 лет получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

Также УНН сообщал, что в результате российских обстрелов Запорожья пострадали 6 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожье