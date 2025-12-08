Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 7 - Федоров
Киев • УНН
В результате российского удара 7 декабря в Запорожье увеличилось число пострадавших до 7 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Фото: Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА
В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате российского удара 7 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Подробности
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек. Медики оказывают всю неотложную помощь
Напомним
6 декабря 71-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 44, 47 и 50 лет получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.
Также УНН сообщал, что в результате российских обстрелов Запорожья пострадали 6 человек.