Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 7 - Федоров

Фото: Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате российского удара 7 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Подробности

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек. Медики оказывают всю неотложную помощь – заявил Федоров.

Напомним

6 декабря 71-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 44, 47 и 50 лет получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

Также УНН сообщал, что в результате российских обстрелов Запорожья пострадали 6 человек.