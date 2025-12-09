Атаки по Запорожью и Вольнянску: число раненых возросло до 16
Число раненых из-за вражеских атак по Запорожью и Вольнянску 8 декабря возросло до 16 человек. Оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области, включая 13 авиационных ударов и 407 атак БпЛА.
Число раненых в результате вражеских атак по Запорожью и Вольнянску 8 декабря возросло до 16. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ совершили 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Косовцевому, Рождественке и Верхней Терсе. Кроме того:
- 407 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Солодкое, Прилуки, Успеновку;
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья;
- 218 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Солодкого и Прилук.
"Поступило 130 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.
Напомним
В результате российского удара 7 декабря в Запорожье количество пострадавших увеличилось до 7 человек.
