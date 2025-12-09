$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 11696 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 21739 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 21570 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 27253 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 27304 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 30723 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 39280 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 35946 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18670 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 36412 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Атаки по Запорожью и Вольнянску: число раненых возросло до 16

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Число раненых из-за вражеских атак по Запорожью и Вольнянску 8 декабря возросло до 16 человек. Оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области, включая 13 авиационных ударов и 407 атак БпЛА.

Атаки по Запорожью и Вольнянску: число раненых возросло до 16

Число раненых в результате вражеских атак по Запорожью и Вольнянску 8 декабря возросло до 16. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ совершили 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Косовцевому, Рождественке и Верхней Терсе. Кроме того:

  • 407 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Солодкое, Прилуки, Успеновку;
    • 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья;
      • 218 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Солодкого и Прилук.

        "Поступило 130 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

        Напомним

        В результате российского удара 7 декабря в Запорожье количество пострадавших увеличилось до 7 человек.

        Атака на Запорожье: число раненых возросло до 1926.11.25, 07:09 • 18337 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        ОбществоВойна в Украине
        Война в Украине
        Украина
        Запорожье