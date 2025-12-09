Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожье, есть раненый

Оккупанты атаковали fpv-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожской области, есть раненый. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю ритуальной службы. Машина повреждена - сообщил Федоров.

По его словам, пострадал 58-летний мужчина, который сейчас получает всю необходимую помощь.

