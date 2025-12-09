Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожье, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы. В результате атаки пострадал 58-летний мужчина, который получает необходимую помощь.
Оккупанты атаковали fpv-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожской области, есть раненый. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю ритуальной службы. Машина повреждена
По его словам, пострадал 58-летний мужчина, который сейчас получает всю необходимую помощь.
Атаки по Запорожью и Вольнянску: число раненых возросло до 1609.12.25, 07:23 • 3234 просмотра