Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожье, есть раненый

15:34 • 330 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 1626 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 11672 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 19618 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 40741 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27243 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30002 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40123 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33923 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35359 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Теги
Авторы
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 19816 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18175 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 16115 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 17326 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 14602 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 330 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 14606 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 40741 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16062 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 58730 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Киевская область
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18182 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25547 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62246 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 67865 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 77929 просмотра
Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожье, есть раненый

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы. В результате атаки пострадал 58-летний мужчина, который получает необходимую помощь.

Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожье, есть раненый

Оккупанты атаковали fpv-дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожской области, есть раненый. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю ритуальной службы. Машина повреждена

- сообщил Федоров.

По его словам, пострадал 58-летний мужчина, который сейчас получает всю необходимую помощь.

Атаки по Запорожью и Вольнянску: число раненых возросло до 1609.12.25, 07:23 • 3234 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Война в Украине
Запорожская область
Иван Федоров