росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу: троє людей поранені
Київ • УНН
За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.
Російські війська минулої доби, 15 жовтня, дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранення отримав три людини. Про це у середу повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 15 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Селидовому і Світлому
За словами голови ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 16 жовтня виглядає наступним чином:
- Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, зруйновано будинок в Острівському і будинок у Курахівці. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 2 будинки.
- Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки: 2 у Зарічному і 1 у Торському. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і 7 автомобілів; також в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, 2 адмінбудівлі і лінію електропередач; у Миколаївці — 4 будинки.
- Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
"Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 36 дітей", - додав голова ОВА.
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