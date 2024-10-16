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росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу: троє людей поранені

Київ • УНН

 • 16061 перегляди

За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.

росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу: троє людей поранені

Російські війська минулої доби, 15 жовтня, дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранення отримав три людини. Про це у середу повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

За 15 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Селидовому і Світлому

- написав Філашкін у Telegram.

За словами голови ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 16 жовтня виглядає наступним чином:

  • Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, зруйновано будинок в Острівському і будинок у Курахівці. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 2 будинки.
  • Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки: 2 у Зарічному і 1 у Торському. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і 7 автомобілів; також в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, 2 адмінбудівлі і лінію електропередач; у Миколаївці — 4 будинки.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

"Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 36 дітей", - додав голова ОВА.

Армія рф обстріляла два райони Харківщини, загинув чоловік16.10.24, 09:16 • 13876 переглядiв

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