Армія рф обстріляла два райони Харківщини, загинув чоловік
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківський та Куп'янський райони. У селі Кругляківка внаслідок удару КАБ загинув 67-річний чоловік, пошкоджено будинок та господарчу споруду.
Російські війська минулої доби обстріляли два райони Харківської області, зокрема, завдали удари поблизу Харкова та на Куп'янщині, де внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ворожі удари фіксували:
- 21:15, Харківський р-н, поблизу Харкова. Обстріл КАБ. Без руйнувань та постраждалих.
- 15:30, Куп'янський р-н., село Кругляківка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік.
- 15:00, Куп'янський р-н, місто Куп‘янськ. Удар з FPV-дрона. Пошкоджено автівку.
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