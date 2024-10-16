Армия рф обстреляла два района Харьковской области, погиб человек

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли два района Харьковской области, в частности, нанесли удары вблизи Харькова и на Купянщине, где в результате вражеской атаки погиб человек, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские удары фиксировали:

21:15, Харьковский р-н, вблизи Харькова. Обстрел КАБ. Без разрушений и пострадавших.

15:30, Купянский р-н., село Кругляковка. В результате обстрела КАБ повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Погиб 67-летний мужчина.

15:00, Купянский р-н, город Купянск. Удар с FPV-дрона. Поврежден автомобиль.

В Харьковской области решили провести принудительную эвакуацию детей из Боровской громады, обязательную для всех - из ряда громад Купянщины - ОВА