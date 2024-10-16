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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки: три человека ранены

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:35  •  4956 просмотра

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За сутки российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранены три человека, повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов.

Российские войска за прошедшие сутки, 15 октября, девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего ранения получили три человека. Об этом в среду сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 15 октября россияне ранили 3 жителей Донетчины: в Константиновке, Селидово и Светлом

- написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 16 октября выглядит следующим образом:

  • Покровский район. В Курахово повреждены 3 многоэтажки, разрушены дом в Островском и дом в Кураховке. В Светлом Добропольской громады ранен человек, поврежден дом. В Покровске повреждены 2 дома.
  • Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены 3 дома: 2 в Заречном и 1 в Торском. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки, частный дом, админздание, инфраструктурный объект и 7 автомобилей; также в Иванополье повреждены 16 частных домов, 2 админздания и линия электропередач; в Николаевке - 4 дома.
  • Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

"Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 187 человек, в том числе 36 детей", - добавил глава ОГА.

Армия рф обстреляла два района Харьковской области, погиб человек16 октября 2024, 06:16 • 8148 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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