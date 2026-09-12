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росія вдарила реактивним безпілотником по Новій пошті на Одещині: двоє поранених

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Внаслідок атаки пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад, вікна та вантажівку. Двоє людей постраждали.

росія вдарила реактивним безпілотником по Новій пошті на Одещині: двоє поранених

росія ввечері у суботу, 12 вересня, атакувала Одещину безпілотниками. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії.

Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків

- написав Кіпер.

Судячи з фото, йдеться про одне з відділень "Нової пошти". Згодом відповідне відео оприлюднила ДСНС.

Нагадаємо

31 серпня внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині сталася пожежа.

Ворог продовжує атакувати Україну дронами: у чотирьох областях пролунали вибухи, повідомляють про удари по "Новій пошті"05.09.26, 16:50 • 16077 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
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Олег Кіпер
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