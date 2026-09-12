росія вдарила реактивним безпілотником по Новій пошті на Одещині: двоє поранених

росія ввечері у суботу, 12 вересня, атакувала Одещину безпілотниками. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії.

Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків - написав Кіпер.

Судячи з фото, йдеться про одне з відділень "Нової пошти". Згодом відповідне відео оприлюднила ДСНС.

Нагадаємо

31 серпня внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині сталася пожежа.

Ворог продовжує атакувати Україну дронами: у чотирьох областях пролунали вибухи, повідомляють про удари по "Новій пошті"