Россия ударила реактивным беспилотником по «Новой почте» в Одесской области: двое раненых

Россия вечером в субботу, 12 сентября, атаковала Одесскую область беспилотниками. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

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По его словам, в результате вражеского удара реактивным БпЛА повреждено отделение логистической компании.

Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль. Пострадали два человека. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий - написал Кипер.

Судя по фото, речь идет об одном из отделений "Новой почты". Впоследствии соответствующее видео обнародовала ГСЧС.

Напомним

31 августа в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Одесской области произошел пожар.

Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»