Россия ударила реактивным беспилотником по «Новой почте» в Одесской области: двое раненых
Киев • УНН
В результате атаки повреждено отделение логистической компании, фасад, окна и грузовик. Два человека пострадали.
Россия вечером в субботу, 12 сентября, атаковала Одесскую область беспилотниками. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
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По его словам, в результате вражеского удара реактивным БпЛА повреждено отделение логистической компании.
Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль. Пострадали два человека. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий
Судя по фото, речь идет об одном из отделений "Новой почты". Впоследствии соответствующее видео обнародовала ГСЧС.
Напомним
31 августа в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Одесской области произошел пожар.
Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»05.09.26, 16:50 • 16077 просмотров