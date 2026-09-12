Россия ударила реактивным беспилотником по «Новой почте» в Одесской области: двое раненых

$44.5551.76
ukenru
20:21 • 3170 просмотра
Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»
18:06 • 14087 просмотра
Реактивные БПЛА рф делают мобильные группы ПВО Украины малоэффективными - The Times
16:35 • 18835 просмотра
Впервые в истории: украинский безэкипажный катер уничтожил российский в боюVideo
12 сентября, 14:33 • 17107 просмотра
В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф
12 сентября, 13:28 • 23267 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
12 сентября, 13:15 • 22645 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
12 сентября, 13:04 • 15990 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12 сентября, 12:18 • 18850 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
12 сентября, 11:32 • 19308 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
12 сентября, 10:47 • 17815 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
91%
752мм
Популярные новости
В России установили рекордную выплату за вербовку иностранцев на войну против Украины12 сентября, 11:47 • 7058 просмотра
«Мусор, крики и переполненные урны»: украинцы массово жалуются на поведение хасидов в УманиVideo12 сентября, 12:08 • 12277 просмотра
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12 сентября, 12:30 • 16897 просмотра
ВСУ провели одну из самых успешных контрнаступательных операций года под Лиманом — OSINT-аналитик12 сентября, 12:45 • 10946 просмотра
Будущий глава Минобороны Эстонии назвал отказ от помощи Украине «преступным»12 сентября, 12:53 • 5306 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 34828 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 64815 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 65571 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 86313 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 94723 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Олег Кипер
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Луцк
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12 сентября, 12:30 • 16955 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт12 сентября, 10:44 • 18135 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto12 сентября, 07:51 • 21989 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 30857 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 41815 просмотра
Актуальное
The Economist
Таймс
Шахед-136
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)

Россия ударила реактивным беспилотником по «Новой почте» в Одесской области: двое раненых

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В результате атаки повреждено отделение логистической компании, фасад, окна и грузовик. Два человека пострадали.

Россия ударила реактивным беспилотником по «Новой почте» в Одесской области: двое раненых

Россия вечером в субботу, 12 сентября, атаковала Одесскую область беспилотниками. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате вражеского удара реактивным БпЛА повреждено отделение логистической компании.

Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль. Пострадали два человека. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий

- написал Кипер.

Судя по фото, речь идет об одном из отделений "Новой почты". Впоследствии соответствующее видео обнародовала ГСЧС.

Напомним

31 августа в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Одесской области произошел пожар.

Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»05.09.26, 16:50 • 16077 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Война в Украине
Нова Пошта
Олег Кипер
Одесская область