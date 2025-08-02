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росія вдарила дронами по центру Балаклії: пошкоджено будівлі

Київ • УНН

 • 64 перегляди

російські війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.

росія вдарила дронами по центру Балаклії: пошкоджено будівлі

У ніч на суботу, 2 серпня російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині. Зафіксовано щонайменше два вибухи, є влучання в приватне домоволодіння. Про це інформує начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає УНН.

Деталі

За словами очільника МВА, російські окупаційні війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Два вибухи пролунали в центральній частині міста.

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

- написав Віталій Карабанов у своєму Telegram-каналі.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 1 серпня росіяни атакували Балаклію Харківської області дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на цивільному промисловому підприємстві. 

Віта Зеленецька

Війна
Харківська область
Балаклія