росія вдарила дронами по центру Балаклії: пошкоджено будівлі
Київ • УНН
російські війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.
У ніч на суботу, 2 серпня російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині. Зафіксовано щонайменше два вибухи, є влучання в приватне домоволодіння. Про це інформує начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає УНН.
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За словами очільника МВА, російські окупаційні війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Два вибухи пролунали в центральній частині міста.
Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав він.
Нагадаємо
Вночі 1 серпня росіяни атакували Балаклію Харківської області дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на цивільному промисловому підприємстві.