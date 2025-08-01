росія атакувала дронами Балаклію: горить цивільне підприємство
Київ • УНН
Вночі 1 серпня росіяни атакували Балаклію Харківської області дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на цивільному промисловому підприємстві, постраждалих немає.
У ніч проти п'ятниці, 1 серпня росіяни атакували дронами Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на цивільному підприємстві. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає УНН.
Унаслідок чергової ворожої атаки, здійсненої за допомогою ударних БпЛА, зафіксовано декілька влучань по території м. Балаклія. Удари припали по цивільному промисловому підприємству
Зв його словами, на місці події виникла пожежа.
"На щастя, постраждалих немає. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки", - написав Карабанов.
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