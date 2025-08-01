Россия атаковала дронами Балаклею: горит гражданское предприятие
Киев • УНН
Ночью 1 августа россияне атаковали Балаклею Харьковской области дронами. В результате обстрела возник пожар на гражданском промышленном предприятии, пострадавших нет.
В ночь на пятницу, 1 августа, россияне атаковали дронами Балаклею Харьковской области. В результате обстрела возник пожар на гражданском предприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, передает УНН.
В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории г. Балаклея. Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию
По его словам, на месте происшествия возник пожар.
"К счастью, пострадавших нет. Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать инструкции служб безопасности", - написал Карабанов.
Напомним
Российские войска продолжают неудачные попытки форсировать реку Оскол на Харьковщине. ВСУ успешно используют природные препятствия и не допускают продвижения врага на Купянском направлении.
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