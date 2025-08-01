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Россия атаковала дронами Балаклею: горит гражданское предприятие

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Ночью 1 августа россияне атаковали Балаклею Харьковской области дронами. В результате обстрела возник пожар на гражданском промышленном предприятии, пострадавших нет.

Россия атаковала дронами Балаклею: горит гражданское предприятие

В ночь на пятницу, 1 августа, россияне атаковали дронами Балаклею Харьковской области. В результате обстрела возник пожар на гражданском предприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, передает УНН.

В результате очередной вражеской атаки, осуществленной с помощью ударных БпЛА, зафиксировано несколько попаданий по территории г. Балаклея. Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, на месте происшествия возник пожар.

"К счастью, пострадавших нет. Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать инструкции служб безопасности", - написал Карабанов.

Напомним

Российские войска продолжают неудачные попытки форсировать реку Оскол на Харьковщине. ВСУ успешно используют природные препятствия и не допускают продвижения врага на Купянском направлении.

Туск: есть вероятность и признаки, что война рф против Украины может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время30.07.25, 13:16 • 5808 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Балаклия
Вооруженные силы Украины