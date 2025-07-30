Туск: есть вероятность и признаки, что война рф против Украины может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вероятности приостановления войны рф против Украины в ближайшее время. Он подчеркнул, что Польша должна быть готова к обороне независимо от развития событий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что есть вероятность и много признаков того, что война рф против Украины может быть "по крайней мере приостановлена в ближайшее время", пишет УНН со ссылкой на PAP.
Есть большая вероятность, есть много признаков, указывающих на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации
При этом он заявил, что Польша должна быть готова к обороне независимо от развития событий на "российско-украинском фронте" и "не может терять ни часа, ни дня в гонке за современную армию".
Восстановление Украины невозможно без ее победы в войне против россии - Туск10.07.25, 15:11 • 1862 просмотра