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The New York Times

Туск: є ймовірність і ознаки, що війна рф проти України може бути принаймні призупинена найближчим часом

Київ • УНН

 • 2254 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ймовірність призупинення війни рф проти України найближчим часом. Він наголосив, що Польща має бути готовою до оборони незалежно від розвитку подій.

Туск: є ймовірність і ознаки, що війна рф проти України може бути принаймні призупинена найближчим часом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є ймовірність і багато ознак, що війна рф проти України може бути "принаймні призупинена найближчим часом", пише УНН з посиланням на PAP.

Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації

- сказав Туск.

При цьому він заявив, що Польща має бути готовою до оборони незалежно від розвитку подій на "російсько-українському фронті" і "не може втрачати ні години, ні дня в гонці за сучасну армію".

Відновлення України неможливе без її перемоги у війні проти росії - Туск 10.07.25, 15:11 • 1866 переглядiв

Юлія Шрамко

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