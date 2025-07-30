Туск: є ймовірність і ознаки, що війна рф проти України може бути принаймні призупинена найближчим часом
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ймовірність призупинення війни рф проти України найближчим часом. Він наголосив, що Польща має бути готовою до оборони незалежно від розвитку подій.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є ймовірність і багато ознак, що війна рф проти України може бути "принаймні призупинена найближчим часом", пише УНН з посиланням на PAP.
Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації
При цьому він заявив, що Польща має бути готовою до оборони незалежно від розвитку подій на "російсько-українському фронті" і "не може втрачати ні години, ні дня в гонці за сучасну армію".
Відновлення України неможливе без її перемоги у війні проти росії - Туск 10.07.25, 15:11 • 1866 переглядiв