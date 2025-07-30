росіяни досі намагаються перейти річку Оскіл на Харківщині - військовий
Київ • УНН
Російські війська продовжують невдалі спроби форсувати річку Оскіл на Харківщині. ЗСУ успішно використовують природні перешкоди та не допускають просування ворога на Куп'янському напрямку.
Російські війська досі намагаються перейти річку Оскіл на Харківщині, проте багато спроб є невдалими. Про це повідомив командир розвідувального взводу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади "Едельвейс" Роман Хльовпик в ефірі телемарафону у середу, пише УНН.
Так, звичайно. Спроб у них багато. Можна сказати, що багато з них є невдалими… Ми вдало користуємося тим, що вона в багатьох місцях дуже важко прохідна, тобто потрібно підвозити понтонні переправи
Також він прокоментував ситуацію на трасі Купʼянськ-Дворічна.
"Радий інформації, яка в нас є, а вона позитивна, тому що це дійсно рубіж, на якому дуже важко пройти ворогу, і ми вдало використовуємо весь природний ресурс. Ми не допустимо того, щоб ворог просувався далі на нашому напрямку", - заявив Хльовпик.
Доповнення
Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин днями повідомляв, що на Харківському напрямку російські загарбники продовжують перекидати свою піхоту через річку Оскіл, щоб надалі наступати на Куп’янськ. При цьому спроби перекинути бронетехніку зазнають невдачі через протидію Сил оборони.