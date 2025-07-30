россияне до сих пор пытаются перейти реку Оскол в Харьковской области - военный
Киев • УНН
Российские войска продолжают неудачные попытки форсировать реку Оскол на Харьковщине. ВСУ успешно используют природные преграды и не допускают продвижения врага на Купянском направлении.
Российские войска до сих пор пытаются перейти реку Оскол в Харьковской области, однако многие попытки неудачны. Об этом сообщил командир разведывательного взвода 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады "Эдельвейс" Роман Хлевпик в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.
Да, конечно. Попыток у них много. Можно сказать, что многие из них неудачны… Мы удачно пользуемся тем, что она во многих местах очень трудно проходима, то есть нужно подвозить понтонные переправы
Также он прокомментировал ситуацию на трассе Купянск-Двуречная.
"Рад информации, которая у нас есть, а она позитивная, потому что это действительно рубеж, на котором очень трудно пройти врагу, и мы удачно используем весь природный ресурс. Мы не допустим того, чтобы враг продвигался дальше на нашем направлении", - заявил Хлевпик.
Дополнение
Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин на днях сообщал, что на Харьковском направлении российские захватчики продолжают перебрасывать свою пехоту через реку Оскол, чтобы в дальнейшем наступать на Купянск. При этом попытки перебросить бронетехнику терпят неудачу из-за противодействия Сил обороны.