россияне до сих пор пытаются перейти реку Оскол в Харьковской области - военный

Российские войска до сих пор пытаются перейти реку Оскол в Харьковской области, однако многие попытки неудачны. Об этом сообщил командир разведывательного взвода 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады "Эдельвейс" Роман Хлевпик в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.

Да, конечно. Попыток у них много. Можно сказать, что многие из них неудачны… Мы удачно пользуемся тем, что она во многих местах очень трудно проходима, то есть нужно подвозить понтонные переправы - ответил Хлевпик на вопрос, пытаются ли россияне до сих пор перейти реку Оскол.

Также он прокомментировал ситуацию на трассе Купянск-Двуречная.

"Рад информации, которая у нас есть, а она позитивная, потому что это действительно рубеж, на котором очень трудно пройти врагу, и мы удачно используем весь природный ресурс. Мы не допустим того, чтобы враг продвигался дальше на нашем направлении", - заявил Хлевпик.

Дополнение

Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин на днях сообщал, что на Харьковском направлении российские захватчики продолжают перебрасывать свою пехоту через реку Оскол, чтобы в дальнейшем наступать на Купянск. При этом попытки перебросить бронетехнику терпят неудачу из-за противодействия Сил обороны.