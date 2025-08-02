Россия ударила дронами по центру Балаклеи: повреждены здания

В ночь на субботу, 2 августа, российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. Зафиксировано по меньшей мере два взрыва, есть попадание в частное домовладение. Об этом информирует начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, передает УНН.

Детали

По словам главы ГВА, российские оккупационные войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Два взрыва прогремели в центральной части города.

Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание - написал Виталий Карабанов в своем Telegram-канале.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

Напомним

Ночью 1 августа россияне атаковали Балаклею Харьковской области дронами. В результате обстрела возник пожар на гражданском промышленном предприятии.