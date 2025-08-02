Россия ударила дронами по центру Балаклеи: повреждены здания

$41.710.05
47.750.40
ukenru
17:22 • 15120 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 65613 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 70936 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 45455 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 59225 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 120617 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 66007 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 154414 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 151154 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 131543 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.2м/с
73%
749мм
Популярные новости
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 51695 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 54529 просмотра
"Обнулять": разведчики перехватили приказ оккупационного командира казнить пленных украинцевVideo1 августа, 16:36 • 5532 просмотра
В Москве нашли тело актера Максима Глотова – уроженца Одессы, который поддерживал политику России17:30 • 6130 просмотра
Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"17:36 • 21638 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 65627 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 54546 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 70946 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 74218 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 120626 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае21:08 • 1738 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 51707 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 73766 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 151590 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 187304 просмотра
Актуальное
Хранитель
Truth Social
Ан-178
Ми-24
Антонов Ан-225 Мрия

Россия ударила дронами по центру Балаклеи: повреждены здания

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Российские войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.

Россия ударила дронами по центру Балаклеи: повреждены здания

В ночь на субботу, 2 августа, российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. Зафиксировано по меньшей мере два взрыва, есть попадание в частное домовладение. Об этом информирует начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, передает УНН.

Детали

По словам главы ГВА, российские оккупационные войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Два взрыва прогремели в центральной части города.

Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание

- написал Виталий Карабанов в своем Telegram-канале.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

Напомним

Ночью 1 августа россияне атаковали Балаклею Харьковской области дронами. В результате обстрела возник пожар на гражданском промышленном предприятии. 

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Балаклия