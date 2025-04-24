росія свідомо використовує балістичні ракети для ударів по Україні – ЦПД РНБО

росіяни навмисно використовують балістичні ракети власного і північнокорейського виробництва для ударів по українських містах. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, російські балістичні ракети "іскандер м/к", а також північнокорейські ракети KN23 є доволі неточною зброєю. Попри те, що за словами росіян, відхилення в цих ракет - до 10 метрів, часто спостерігається відхилення в сотню метрів. Саме тому росіяни використовують для вбивства цивільних людей касетну частину і шрапнель з розльотом на 100 метрів.

Фактично удари такими балістичними ракетами по містах і житлових районах - це свідомий воєнний злочин. Бо росіяни точно знають, які вади є в такій зброї, і гарантовано розуміють, що б‘ють по цивільних – написав Коваленко.

Доповнення

Північнокорейські ракети KN-23 ззовні схожі на російські "іскандери". Вони несуть боєголовку вагою 500 кг з ядерним або без’ядерним боєзапасом.

Загальна маса ракети - 3415 кг, максимальна зафіксована дальність пуску ракети - до 690 км.

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