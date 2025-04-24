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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля
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россия сознательно использует баллистические ракеты для ударов по Украине – ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Россия намеренно использует неточные баллистические ракеты, в частности северокорейские KN23, для ударов по украинским городам. Это сознательное военное преступление, поскольку целью являются гражданские.

россия сознательно использует баллистические ракеты для ударов по Украине – ЦПД СНБО

россияне намеренно используют баллистические ракеты собственного и северокорейского производства для ударов по украинским городам. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, российские баллистические ракеты "искандер м/к", а также северокорейские ракеты KN23 являются довольно неточным оружием. Несмотря на то, что по словам россиян, отклонение в этих ракетах - до 10 метров, часто наблюдается отклонение в сотню метров. Именно поэтому россияне используют для убийства гражданских людей  кассетную часть и шрапнель с разлетом на 100 метров.

Фактически удары такими баллистическими ракетами по городам и жилым районам - это сознательное военное преступление. Потому что россияне точно знают, какие недостатки есть в таком оружии, и гарантированно понимают, что бьют по гражданским

– написал Коваленко.

Дополнение

Северокорейские ракеты KN-23 внешне похожи на российские "искандеры". Они несут боеголовку весом 500 кг с ядерным или безъядерным боезапасом.

Общая масса ракеты - 3415 кг, максимальная зафиксированная дальность пуска ракеты - до 690 км.

"россия, а не Украина, является препятствием для мира": Сибига отреагировал на массированную атаку россиян на Украину24.04.25, 10:08 • 2932 просмотра

Евгений Устименко

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