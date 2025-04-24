россия сознательно использует баллистические ракеты для ударов по Украине – ЦПД СНБО

россияне намеренно используют баллистические ракеты собственного и северокорейского производства для ударов по украинским городам. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, российские баллистические ракеты "искандер м/к", а также северокорейские ракеты KN23 являются довольно неточным оружием. Несмотря на то, что по словам россиян, отклонение в этих ракетах - до 10 метров, часто наблюдается отклонение в сотню метров. Именно поэтому россияне используют для убийства гражданских людей кассетную часть и шрапнель с разлетом на 100 метров.

Фактически удары такими баллистическими ракетами по городам и жилым районам - это сознательное военное преступление. Потому что россияне точно знают, какие недостатки есть в таком оружии, и гарантированно понимают, что бьют по гражданским – написал Коваленко.

Дополнение

Северокорейские ракеты KN-23 внешне похожи на российские "искандеры". Они несут боеголовку весом 500 кг с ядерным или безъядерным боезапасом.

Общая масса ракеты - 3415 кг, максимальная зафиксированная дальность пуска ракеты - до 690 км.

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