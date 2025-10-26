росія після приходу до влади путіна перетворилась на тоталітарну країну - The Telegraph
Київ • УНН
росія перетворилась на тоталітарну державу з приходом до влади володимира путіна - сам диктатор ретельно береже свій режим від зовнішніх і внутрішніх загроз. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Нещодавно федеральна служба безпеки рф висунула звинувачення 22 членам Антивоєнного комітету рф включно з михайлом хдороковським у нібито підготовці державного перевороту, насильницького захоплення влади і повалення конституційного ладу в країні.
Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст каже, що у російського диктатора параноя, а сам путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим.
Нагадаємо
Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв в інтерв’ю CNN заявив, що удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках, є нещасними випадками.