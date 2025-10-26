россия после прихода к власти путина превратилась в тоталитарную страну - The Telegraph

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:39 • 6728 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 14389 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 14103 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 14320 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 24394 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 12349 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 12498 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15381 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36433 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65748 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.5м/с
59%
742мм
Популярные новости
Украина перешла на зимнее время26 октября, 04:00 • 10302 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto26 октября, 05:24 • 36086 просмотра
Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки26 октября, 05:45 • 5768 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года08:10 • 9198 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 15729 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 24408 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 60445 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 88118 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 71401 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 92260 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Лувр
Париж
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 33521 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 39513 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 39869 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 40644 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 43200 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
Отопление

россия после прихода к власти путина превратилась в тоталитарную страну - The Telegraph

Киев • УНН

 • 130 просмотра

россия стала тоталитарным государством под руководством владимира путина, который защищает свой режим от угроз. фсб обвинила 22 членов Антивоенного комитета рф, включая михаила ходорковского, в подготовке государственного переворота.

россия после прихода к власти путина превратилась в тоталитарную страну - The Telegraph

россия превратилась в тоталитарное государство с приходом к власти владимира путина - сам диктатор тщательно бережет свой режим от внешних и внутренних угроз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Недавно федеральная служба безопасности рф выдвинула обвинения 22 членам Антивоенного комитета рф, включая михаила ходорковского, в якобы подготовке государственного переворота, насильственного захвата власти и свержения конституционного строя в стране.

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Хербст говорит, что у российского диктатора паранойя, а сам путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим.

Напомним

Специальный посланник российского диктатора владимира путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества кирилл дмитриев в интервью CNN заявил, что удары российских войск по гражданским объектам, в частности по детским садам, являются несчастными случаями.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Соединённые Штаты