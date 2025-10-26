россия превратилась в тоталитарное государство с приходом к власти владимира путина - сам диктатор тщательно бережет свой режим от внешних и внутренних угроз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Недавно федеральная служба безопасности рф выдвинула обвинения 22 членам Антивоенного комитета рф, включая михаила ходорковского, в якобы подготовке государственного переворота, насильственного захвата власти и свержения конституционного строя в стране.

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Хербст говорит, что у российского диктатора паранойя, а сам путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим.

Напомним

Специальный посланник российского диктатора владимира путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества кирилл дмитриев в интервью CNN заявил, что удары российских войск по гражданским объектам, в частности по детским садам, являются несчастными случаями.